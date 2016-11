Avondje genieten met revue Kudelstaart

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag 11 november presenteerde Toneelverening Kudelstaart voor het eerst de revue ‘D’r op of d’r Onder’. De spelers, zangers, dansenressen en technische crew gaven in de krant aan er helemaal klaar voor te zijn en dat was het publiek ook. De bezoekers in de uitverkochte zaal zaten te popelen om te kunnen gaan genieten van een avondje ‘vermaak uit eigen dorp’. Een heerlijk en luchtig avondje kregen de aanwezigen voorgeschoteld.

In buurthuis De Zwarte Zwaan speelde de klucht zich af. De beheerders en zussen Sjaan en Door hebben het horecavak niet helemaal onder de knie, maar ze doen hun best. Maar als de gemeente gaat tegenwerken, komt de stress om de hoek kijken. Gelukkig zijn er de stamgasten en het personeel die met een reddingsplan komen. Hilarisch, een heerlijk avondje entertainment dat tijdens deze eerste avond werd beklonken met een heuse gala-avond.

Ook zin in een ongedwongen avondje uit? Er worden nog voorstellingen gegeven op woensdagmiddag 16 november voor ouderen en voor iedereen op zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 november. Aanvang alle avonden 20.15 uur in het Dorpshuis Kudelstaart. Zaal open vanaf 19.30 uur. Als er nog kaarten zijn (te koop bij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart en bakkerij Vooges in de Zijdstraat) een aanrader!

Foto: www.kicksfotos.nl