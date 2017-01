Uithoorn – Tussen zaterdag 14 en maandag 16 januari is een Mercedes autoambulance gestolen vanaf een afgesloten terrein aan de Anton Philipsweg, lage nummering. De dieven hebben het slot van het toegangshek open weten te breken. De opvallende auto is rood van kleur, heeft een zilverkleurige platte bak en het kenteken is BP-ZV-72. Het betreft een ouder voertuig, bouwjaar is 1996.

Poging inbraak sportcomplex

Uithoorn – Op donderdag 12 en zondag 15 januari is geprobeerd in te breken in een sportcomplex aan de Sportlaan. Beide keren is de nachtelijke inbraak niet gelukt. Er loopt een onderzoek naar de daders.