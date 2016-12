Auto te water in Karperstraat

Aalsmeer – Het was een best drukke donderdag voor de hulpdiensten. In de middag van 29 december werden allen opgeroepen voor een auto die in de sloot was beland naast de Aalsmeerderweg. Om half negen in de avond kwam de melding dat een auto in de sloot terecht was gekomen in de Karperstraat in Nieuw-Oosteinde.

De bestuurder heeft de auto op eigen kracht weten te verlaten en liep een nat pak op. De man toonde enigszins verward en is door medewerkers van de ambulancedienst ter plaatse behandeld.

De brandweer kwam met duikers ter plaatse, maar zij hoefden niet in actie te komen. De auto is door de brandweer uit het water getakeld. Mogelijk is de oorzaak van dit eenzijdige ongeval de gladheid, maar de politie heeft nader onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Hiervan is nog niets bekend.

Foto: Marco Carels