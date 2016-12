Zondagochtend is een auto te water geraakt bij de Waver bij Ouderkerk a/d Amstel. Omstanders hebben gezien dat de bestuurder de weilanden in is gevlucht een politiehelikopter heeft de omgeving afgezocht maar niks gewonden.. Oorzaak van het ongeval is vermoedelijk te hoge snelheid..

Foto: Davey Photography/ Ron Franken