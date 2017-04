Auto te water bij het Raadhuisplein

Aalsmeer – Op zondag 23 april rond kwart voor zes in de avond is een auto de sloot ingereden bij het Raadhuisplein. De politie, brandweer en ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De wagen belandde met zijn neus in het water. De bestuurder wist via de achterzijde van de auto op het droge te komen. De man is nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Gedacht wordt dat de bestuurder per ongeluk gas heeft gegeven in plaats van te remmen, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. De politie doet nader onderzoek. Een kraanwagen heeft de auto weer op het droge gezet.

Foto: Marco Carels