Auto te water bij Bosrandweg

Aalsmeer – Op donderdag 19 januari rond half acht in de avond is een auto te water geraakt bij de Bosrandweg. De taxi belandde met zijn neus in het water. De hulpdiensten waren allen uitgerukt na het uitgegeven alarm, maar de brandweer hoefde niet in de actie te komen. De chauffeur had zelf uit de auto weten te komen. Hij raakte wel gewond en is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak van dit eenzijdige ongeval.

Foto: Marco Carels