Aalsmeer – Maandag 1 mei rond 10 voor half 4 in de middag zijn twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen op de kruising Machineweg met de Catharina Amalialaan. Eén voertuig kwam tot stilstand in een voortuin.

De politie en twee ambulances zijn ter plaatse gegaan. Een persoon raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. Gedacht wordt aan mogelijk een voorrangsfout.