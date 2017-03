Auto op z’n kop in grasland

Aalsmeer – Op de Legmeerdijk, net voor de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg, heeft zondag 5 maart rond half zes in de middag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een 25-jarige automobilist uit Mijdrecht kwam vanaf Kudelstaart en wilde op de Legmeerdijk rechtsaf slaan richting zijn woonplaats. Hij dacht dat de auto voor hem, bestuurd door een 22-jarige vriend, nog even gas zou geven om het stoplicht te halen, maar deze persoon remde juist. Om een botsing te voorkomen stuurde de man naar rechts, ramde een lantaarnpaal en viel van het talud af. De auto belandde op z’n kop in het grasland. De bestuurder is met snijwonden in het gezicht en rugletsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn auto is total loss verklaard. De 25-jarige man had geen alcohol gedronken.

Foto: KaWijKo Media, Vivian Tusveld