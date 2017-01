Auto net niet de Ringvaart in!

Aalsmeer – Op zondag 8 januari rond acht uur in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd te gaan naar de Mr. Jac. Takkade. Een auto zou te water zijn geraakt.

De politie, brandweer en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. De auto bleek niet geheel in het water te zijn beland, maar bundelde over de rand van de Ringvaart. De bestuurster had zichzelf, met hulp van omstanders, in veiligheid weten te brengen. Ze heeft wel een nat pak opgelopen. Er is eerste hulp verleend in de ambulance. Daarna is de bestuurster met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto en bron: Marco Carels