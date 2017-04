Auto na brand zwaar beschadigd

Aalsmeer – Op woensdag 12 april om tien over half negen in de avond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een autobrand in de Fuutlaan in de Hornmeer. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. De personenwagen stond toen al volledig in brand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar heeft niet kunnen voorkomen dat de auto volledig is uitgebrand. De wagen is zwaar beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Er wordt nader onderzoek gedaan. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand is beperkt gebleven tot de auto. Er is geen schade aan nabij gelegen woningen of bossages. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Bron: Brandweer Aalsmeer, Foto: Ronald van Doorn