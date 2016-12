Auto in sloot naast Aalsmeerderweg

Aalsmeer – Op donderdag 29 december is een auto de sloot ingereden naast de Aalsmeerderweg. De bestuurder, een 79 jarige inwoner, heeft de berm geraakt en daardoor waarschijnlijk de macht over het stuur verloren. De auto belandde in de sloot. De automobilist liep een nat pak op en raakte licht gewond. Tot de komst van de ambulancedienst is de bestuurder opgevangen in een nabij gelegen woning.

De auto is met hulp van de brandweer uit het water getakeld en door een sleepbedrijf vervolgens meegenomen. De schade aan het voertuig lijkt mee te vallen.

Foto: Marco Carels