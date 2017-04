Atletiekdag voor scholen succesvol

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 april werd voor de vijftiende keer in successie de jaarlijkse schoolatletiekdag georganiseerd. Ook dit jaar kon de organisatie weer rekenen op veel belangstelling. Circa tweehonderdvijfenzeventig kinderen hadden zich voor dit leuke en sportieve evenement ingeschreven. Er werd weer naar hartenlust geworpen, gesprongen en gesprint en, als je dan nog zin en puf had, kon je ook nog een langere afstand lopen, de 600 meter. Het weer was heel behoorlijk, een beetje frisjes, maar het zonnetje was regelmatig te zien. Ook over publieke belangstelling had de organisatie niet te klagen. Veel ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden hadden de moeite genomen een kijkje te nemen aan de atletiekbaan aan de Sportlaan. Aan het einde van de ochtend en middag werden alle prijzen uitgedeeld en zo gingen veel kinderen met een mooie medaille naar huis! Als alle uitslagen verwerkt zijn wordt ook nog de prijs voor de meest succesvolle school uitgereikt. In 2016 was dit de Jozefschool. Zullen zij dit jaar deze prestatie weten te evenaren of zal een van de andere scholen er met de beker vandoor gaan? Dat is over een paar dagen bekend! Voor wie het leuk vindt: Alle uitslagen zijn terug te vinden op de website www.atletiek.nu. Verder zijn er op de facebookpagina ‘jeugdafdeling AV Aalsmeer’ nog heel veel leuke foto’s terug te vinden van dit evenement. Zin gekregen om eens een trainingsavond te bezoeken? Kijk dan voor de trainingstijden en meer informatie op e website www.avaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl