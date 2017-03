Atletiekdag voor basisscholen

Aalsmeer – Zaterdag 15 april vindt de jaarlijkse schoolatletiekdag voor alle basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart weer plaats. De inschrijving is geopend en ook dit jaar hoopt de organisatie op veel deelnemers.

Op deze sportieve dag wordt er weer gesprint, gelopen, gesprongen en gegooid. Het Olympische motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ staat zeker weer hoog in het vaandel, maar desondanks zullen heel veel jongens en meisjes er op gebrand zijn om één van de 144 beschikbare medailles in de wacht te slepen! Sowieso is er voor iedere deelnemer een mooie prestatiekaart. En ook dit jaar zal de meest succesvolle school beloond worden met een mooie beker.

Kom kijken naar ‘de moeder aller sporten’ op zaterdag 15 april op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Genoten kan worden van de sportiviteit, het enthousiasme en talent van de Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugd! Hen aanmoedigen mag uiteraard ook.

Het programma begint om 10.00 uur met de drie oudste groepen van de basisschool en ’s middags vanaf 13.00 uur zijn de groepen drie, vier en vijf aan de beurt. Zo tussen 16.30 en 17.00 uur wordt de dag afgesloten met de laatste prijsuitreikingen.