Argon heeft de beste sportkantine

Mijdrecht – Sportvereniging Argon in Mijdrecht is uitgeroepen tot de beste sportkantine van regio Utrecht. Sportvereniging Argon is meerdere keren beoordeeld door mystery guests en blinkt uit in gastheerschap, service en bierbehandeling. Hier kun je dus terecht voor het best getapte glas bier! Deze verkiezing is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. Als prijs ontving eigenaar Theo Kooijman de Gouden Spatel van Sven van der Lugt, Accountmanager Heineken Nederland.

Trotse eigenaars

Theo Kooijman van Sportvereniging Argon is hartstikke trots op deze titel. “We zijn heel blij met het winnen van de Gouden Spatel voor de beste sportkantine. We doen altijd ons uiterste best om het de leden en gasten in onze sportkantine zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het is altijd heel leuk om te zien dat na een wedstrijd of training men nog gezellig samenkomt in de sportkantine. Daarnaast is onze deelname aan het Goed Getapt programma ook belangrijk voor ons omdat we zo nog meer kwaliteit willen leveren en onze gasten extra tevreden willen stellen. Met deze prijs zijn wij als sportvereniging niet alleen heel blij, maar het allerbelangrijkst: onze gasten ook!”