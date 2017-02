Lezing over architect J.F. Berghoef

Aalsmeer – De werkgroep Architectuur en Monumenten van stichting KCA wil inwoners op een geheel eigentijdse manier laten kijken naar het werk van de in Aalsmeer geboren architect Johannes Fake Berghoef (1903-1994). Uitgenodigd is dr. Jennifer Bosch-Meyer, die vorig jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen met een geheel eigen visie op zijn werk, is gepromoveerd. Zij komt een lezing verzorgen met de titel ‘Bouwen voor de samenleving’. Het wordt een overkoepelende lezing over Berghoef als persoon en architect, over zijn bijdrage aan de Nederlandse bouwkunst en ook over zijn gebouwen in Aalsmeer. Het wordt een lezing die zowel voor leken als architectuur geïnteresseerden interessant zal zijn en wordt gegeven op vrijdag 17 maart van 20.00 tot 22.30 uur, inclusief discussie, in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Inloop vanaf 19.30 uur. Kosten 7 euro per persoon. Aanmelden bij: joopkok@planet.nl of via 0297-340442.