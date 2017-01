‘Archery Tag’ voor jongeren

Kudelstaart – Ben je tussen de 15 en 23 jaar en heb je zin in een spannende, vernieuwende en unieke activiteit? Kom dan donderdag 5 januari tussen 16.00 en 19.00 uur naar de Proosdijhal in Kudelstaart. Jongerenwerk DOCK en Sportservice Haarlemmermeer organiseren de activiteit ‘Archery Tag’, ook wel Arrow Tag genoemd.

Archery Tag is een activiteit en is het beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en paintbal, maar dan met pijl en boog! Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foamtops kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of blauwe plekken. Om het gezicht te beschermen draag je een speciaal masker.

Over het speelveld worden verschillende objecten opgesteld en op vijf meter van de middenlijn worden de vijfspot targets neergezet. Een wedstrijdje Archery-Tag kan worden gewonnen door alle spots uit de vijfspot target te schieten of door alle spelers van de andere partij af te schieten. Doordat er per speler slechts enkele pijlen in het spel zijn, worden de spelers gedwongen zich over het speelveld te bewegen om nieuwe munitie te vinden. Spanning gegarandeerd!

Om zeker te zijn dat je mee kunt doen, is vooraf aanmelden een aanrader. Dit kan bij Marco den Haan van Jongerenwerk Dock, telefoonnummer 06-38759195.