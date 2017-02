Arcadium Trio in 5e Salon de Musique

Aalsmeer – Na het succes van de eerdere edities van Salon de Musique in de afgelopen vier jaar organiseert de Lionsclub Aalsmeer wederom zo’n opmerkelijk muzikaal gebeuren. Dit keer treedt op zondag 5 maart het Arcadium Trio op, bestaande uit Aliya Iskhakova op piano, Stamatis Sachas op viool en Alba Sánchez López-Rosado. Deze jonge, enthousiaste musici zullen een afwisselend programma met mooie romantische muziek voor piano ten gehore brengen.

Het Trio élégiaque van Rachmaninov met prachtige melodieën en een Trio van de Spaanse componist Turina. Tussendoor kunnen de liefhebbers genieten van een frisse sonate van Beethoven.

Met de opbrengst van deze vijfde Salon de Musique organiseert de Lionsclub Aalsmeer samen met de ‘Stichting de Vrolijke Noot’ huiskamerconcerten voor ouderen in verzorgingstehuizen in Aalsmeer. Het concert vorig jaar in Rozenholm was een groot succes. Eind januari trad ‘de Vrolijke Noot’ op in het Kloosterhof en ook hier werd mede door de kleinschaligheid en het directe contact met de muzikanten het concert heel erg gewaardeerd door de bewoners.

Om er daadwerkelijk een echte Salon de Musique van te maken zal deze wederom plaats vinden op een speciale locatie, namelijk in de salon van een goede bekende van de Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor ongeveer 40 personen. Het belooft 5 maart weer een heerlijke muziekmiddag te worden – in een intieme en bijzondere sfeer – die muziekliefhebbers niet zullen willen missen. Het programma ziet er als volgt uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 uur start programma en eindtijd rond 18.00 uur. De kosten zijn 27,50 euro per persoon inclusief koffie/thee, hapjes en drankjes. Toegangskaarten zijn te verkrijgen via Quinten Bunschoten: 06-52078646 of q.bunschoten@xs4all.nl. Let op, het aantal toegangskaarten is beperkt, dus aarzel niet om snel contact op te nemen als u verzekerd wilt zijn van een plaats.