APOLLO HOTELS (HER-) OPENT HOTEL IN VINKEVEEN

Vinkeveen – Bijna 7 jaar nadat beide partijen op dezelfde plek hun toenmalige hotel sloten, kondigen Caransa Groep en Apollo Hotels & Resorts hun hernieuwde samenwerking aan met de opening van een hotel aan de Vinkeveense Plassen. Vanaf maart 2017 zal het Apollo Hotel Amsterdam – Vinkeveen zijn gasten ontvangen in een bijzonder pand.

Ontwikkelaar Caransa Groep is, bij monde van directeur Maurits Caransa, meer dan verheugd over het bijzondere project: “Bij de verwerving ervan begin deze eeuw hadden we reeds de visie een nieuw hotel op het perceel te ontwikkelen. De economische crisis gecombineerd met de verbreding van de A2 impliceerde dat nieuwbouw op dat moment niet aantrekkelijk was. Wel hebben we toen de oude opstallen volledig gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt.

Afgelopen najaar zijn we begonnen met de bouwwerkzaamheden en recent is het casco gereedgekomen. Samen met de exploitant gaan we het hotel nu afbouwen en inrichten”.

Bekende

Deze exploitant is een oude bekende van Caransa. Willem-Jan van den Dijssel, medeoprichter en directielid van Apollo Hotels: “We hebben jarenlang naar volle tevredenheid samengewerkt met de Caransa Groep in Vinkeveen. Mijn persoonlijke relatie met de familie gaat zelfs terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen de mogelijkheid zich recent aandiende was de deal dan ook snel beklonken”.

Volgens Van den Dijssel kent het hotel een strakke vormgeving, maar eenmaal binnen zal de gast worden verrast door de ontspannen, eigentijdse en onderscheidende inrichting. Het Apollo Hotel Amsterdam-Vinkeveen zal haar deuren op 1 maart 2017 openen op 4-sterren niveau en beschikken over 88 ruime kamers & suites. Er komt een uniek restaurant in nautische sfeer, een exclusieve koffiebar en een ruim terras aan het water. Pleziervaartuigen kunnen aanmeren aan de eigen aanlegsteiger.