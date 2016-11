André van Duin in Vrijdagavondcafé

Aalsmeer - Ron Leegwater heeft vrijdag op Radio Aalsmeer een interview met de naar zijn zeggen leukste BN’er die er bestaat. Hij interviewde afgelopen week André van Duin over diens kijkcijferhit ‘Heel Holland Bakt’ en over diens nieuwe CD ‘Van Duin zingt Sonneveld’. Verder spraken ze over een nieuw kinderboek met de komiek, zanger en presentator in de hoofdrol en de toekomstplannen van André van Duin, die in februari 70 jaar wordt. ‘Vrijdagavondcafé’ staat ditmaal volledig in het teken van muziek, eens in de maand is het namelijk ‘Ron’s Vrijdagavond Muziekcafé’. Dat betekent naast hits van nu, ook nummers uit de jaren tachtig en negentig. Tenslotte nog een interview met de Guilty Pleasures band, die zaterdag 12 november gaat optreden in De Oude Veiling, en met de Kudelstaartse zanger Rick van der Kroon, die zaterdag in het Westeinder Paviljoen live van zich gaat laten horen. Het ‘Vrijdagavondcafé’ is van 21.00 tot 23.00 uur op Radio Aalsmeer, te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl.