Ander kanaal voor Stamtafel Aalsmeer

Aalsmeer – Bij eenieder die afgelopen donderdag 29 september naar Stamtafel Aalsmeer heeft geluisterd via Radio Aalsmeer is het reeds bekend. Onder dankzegging aan de trouwe luisteraars en aan Radio Aalsmeer heeft het team afscheid van de radio genomen om zich uitsluitend nog te richten op het gebruik van internet, Facebook en Twitter.

De missie blijft dezelfde: Inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart in contact brengen met het lokale (gemeente) bestuur, om te bereiken dat Aalsmeer/Kudelstaart een heerlijke gemeente blijft om in te wonen, werken en sporten, met zelfs nog gelegenheid om cultuur (couleur locale) op te snuiven.

Het team van Stamtafel Aalsmeer genoot eens in de maand van de gastvrijheid van Radio Aalsmeer om een twee uur durende uitzending te maken waarin allerlei heikele zaken die ter ore waren gekomen of onder de aandacht waren gebracht, tezamen met gasten, te bespreken.

Volkomen onafhankelijk

Er zijn echter zoveel actuele zaken dat uitzending eens per maand voor het team niet voldoende is gebleken. Bovendien wil Stamtafel Aalsmeer volkomen onafhankelijk, en zonder subsidie opereren. Immers: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Daarmee zou mogelijk het algemeen belang niet optimaal gediend worden. Gekozen is nu voor volkomen onafhankelijkheid.

“Wij willen geen beperkingen opgelegd krijgen, vanuit het college noch vanuit Radio Aalsmeer. Ook willen wij geen overleg met het college hoe en wat wij zouden mogen zeggen en wat niet, zij hebben die vrijheid wij ook. Voor u minder opvallend, maar om onze werkzaamheden meer kracht bij te zetten gaan wij voort als Stichting (per onmiddellijk in oprichting)”, laat het team van Stamtafel Aalsmeer weten.

Elektronische snelweg

Trouwe luisteraars hebben de weg reeds gevonden naar de site: http://www.stamtafelaalsmeer.nl. Weliswaar is deze nog steeds in bewerking, maar nu reeds voldoende geschikt om u de gelegenheid te geven wetenswaardigheden te lezen, commentaar te leveren, of vragen te stellen. Ook gaat het team van Stamtafel Aalsmeer audio verslagen of interviews op de site zetten. Het is zelfs mogelijk dat teamleden bij u thuis voor een opname komen, of inwoners uitgenodigd worden in de studio voor een ‘live-uitzending’ (opname).

Kortom, Stamtafel Aalsmeer voegt zich nu voor 100% in de vaart der volkeren, langs de elektronische snelweg. “Hopelijk vindt u ons daar zonder file of opstopping anderszins. Graag tot ziens of tot horens”, besluit het Team Stamtafel Aalsmeer.