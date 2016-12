Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar Uithoorn

Uithoorn – De vernieuwde Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar het centrum van Uithoorn. De regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft dinsdag 13 december met dit besluit ingestemd. Daarmee is de weg vrij om de Amstelveenlijn over de oude Spoordijk verder te laten rijden tot de eindhalte naast het voormalige Spoorhuis. Nu het voorkeurstracé is vastgesteld, kan de Stadsregio verder gaan met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting zullen de eerste trams in 2022 rijden. Met het besluit om de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn door te trekken is de Stadsregio de vierde en laatste partij die instemt met de voorkeursvariant. Eerder al hebben de gemeenteraden van Uithoorn (13 oktober) en Amstelveen (9 november) en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland (12 december) ingestemd met de voorkeursvariant. In de voorkeursvariant voor de Uithoornlijn is het beoogde tracé de oude Spoordijk. De eindhalte is voorzien in het dorpscentrum van Uithoorn, naast het voormalige Spoorhuis. Met het vaststellen van het voorkeurstracé is de planstudiefase afgerond en wordt gestart met de uitwerking van de voorkeursvariant.

Spoordijk

Belangrijkste redenen om voor dit voorkeurstracé te kiezen, zijn dat het Spoordijktracé het beste scoort als het gaat om aanlegkosten, betrouwbaarheid en exploitatiekosten. Daarnaast heeft het eindpunt Dorpscentrum de beste toekomstwaarde en een betere kwaliteit, hoewel de aanleg-en exploitatiekosten hoger zijn dan voor de andere eindpunten. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum en er meer mogelijkheden worden geboden om parkeerplekken in te passen. (meer hierover leest u in de Nieuwe Meerbode van 21 december)