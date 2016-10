AM match met congres geopend

Amstelland - Vrijdag 30 september is de opening van AM match gevierd met een Ondernemerscongres over de Participatiewet. Meer dan 60 ondernemers en HR-managers uit Amstelland en Meerlanden lieten zich inspireren door praktijkverhalen van topondernemers Oos Kesbeke (Kesbeke Fijne Tafelzuren), Angeline Kierkels (Meerlanden) en Leonore Nieuwmeijer (Asito). AM match is opgericht om een succes te maken van de nieuwe Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg Bernard ter Haar gaf het officiële startsein met 140 gekleurde rozen, symbool voor het jaarlijks aantal nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar AM match wil creëren.

De nieuwe organisaties ondersteunt bedrijven en organisaties bij de integratie van mensen uit de bijstand en de Wajong. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn eigenaar. Het bestuur van AM match wordt gevormd door de wethouders sociale zaken van de vijf gemeenten. Voor Aalsmeer is dit wethouder Ad Verburg. De dagelijkse leiding is in handen van directeur Anton van den Hoed.

Menselijk ondernemen zonder gedoe

Menselijk ondernemen is de maatstaf bij succesvolle bedrijven Kesbeke Fijne Tafelzuren, Meerlanden en Asito. En als het even kan, zonder gedoe. Daarom roepen Oos Kesbeke, Angeline Kierkels en Leonore Nieuwmeijer de overheid op tot stimulerende maatregelen voor inclusief ondernemen. Uit een eerdere marktverkenning bleek dat ondernemers uit de regio Amstelland-Meerlanden zeer bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De opkomst van het Ondernemerscongres getuigt daar ook van. Bezwaren zijn er echter ook. Zo brengt het vast in dienst nemen van een medewerker uit de Participatiewet veel administratieve rompslomp met zich mee. Dat ondervond ook Directeur-generaal Bernard ter Haar toen hij medewerkers een vast dienstverband aanbood op zijn ministerie. Ook het banenquotum valt niet goed. Daarnaast wees Oos Kesbeke op de gebrekkige informatievoorziening vanuit overheidsinstantie.

Het belang van een baan

“Een baan geeft mensen waarde, richting en het gevoel om ergens bij te horen,” sprak Angeline Kierkels van Meerlanden. “Zolang we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijzonder blijven vinden, dan wordt het nooit normaal.” Het is een kwestie van ‘gewoon doen’ onderstreepten de drie sprekers.