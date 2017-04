Alkwin wint debat van Rotary

Amstelland – Op initiatief van de Rotary debatteerden afgelopen donderdag 6 april twaalf leerlingen van het Alkwin Kollege uit Uithoorn tegen tien leden van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. Iedereen werd gastvrij ontvangen door Rens-Jan bij de vergaderlocatie In den Ossewaerd. Na een heerlijke champignonsoep met broodjes werd door debatleider Frank Schenk vier teamstellingen uitgedeeld met een verdeling Voor of Tegen.

De jury bestond uit de voorzitter van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn Jaap Overbeek en Alkwin docent Maatschappijleer Jan-Paul Overing. Frank had zijn Alkwin debatteam zeer scherp opgeladen en de jongens en meiden hadden flink geoefend. En dat bleek ook wel. Er kon 9 minuten per stelling worden gedebatteerd. De eerste stelling ‘Het gebruik van smartphones op de fiets moet verboden worden’ (Rotary voor – Alkwin tegen) werd glansrijk door het Alkwin gewonnen. De tweede stelling ‘Wie zelf geen orgaandonor wil zijn moet onderaan de wachtlijst voor organen worden geplaatst’ (Rotary tegen – Alkwin voor) gaf een ander beeld. Het Rotaryteam kreeg het beter door en leek te winnen. Echter, door een sterk slotargument van het Alkwin waarin de Rotary leden in feite persoonlijk werden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, sleepte het Alkwin alweer de winst binnen. Nu waren de messen echt geslepen! De derde stelling ‘Anoniem solliciteren moet in heel Nederland de nieuwe norm worden’ (Rotary voor – Alkwin tegen) leidde tot felle en stevige argumenten over en weer, maar nu toch trok het Rotaryteam aan het langste eind. Met de vierde en laatste stelling ‘Middelbare scholieren moeten verplicht aandacht besteden aan de gevaren van sexting’ (Rotary tegen – Alkwin voor) kon het Rotaryteam nog gelijk komen. De tien gingen er echt voor en hadden goede argumenten. Het Alkwin liet zich niet onbetuigd en met een emotioneel en rakend laatste slotargument wist dit team ook bij deze stelling als winnaar uit de bus te komen.

De avond werd afgesloten met een één op één debat tussen Koos van de Rotary (voor) en Nick van het Alkwin (tegen) over de stelling ‘President Trump is een gevaar voor de planeet’. Koos en Nick waren warm gedraaid en ze kregen 5 minuten tijd om met argumenten de ander en de jury te overtuigen van hun gelijk. Het werd een echte titanen strijd waarin de jury uiteindelijk twee winnaars zag.

Het was een zeer geslaagde avond en een mooie manier om zo met elkaar in contact te komen en hopelijk ook te blijven: het smaakte zeker naar meer en aan plannen voor volgend jaar wordt al gedacht! (

Foto en tekst: Jip van der Valk