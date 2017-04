Alkwin Award VWO voor beste profielwerkstuk

uithoorn – Op dinsdagavond 4 april vond in de aula van het Alkwin Kollege de uitreiking plaats van de Alkwin Award, de prijs voor het beste profielwerkstuk op het VWO. De prijs is gewonnen door Estell Spaargaren en Rochelle Villani, met hun werkstuk: Airbnb, omarmen of verbannen? Volgens de jury onderscheidt dit pws zich door de breedte van het onderzoek, de verschillende invalshoeken en de originele verwerking van de data. Ook zijn de leerlingen zeer betrokken bij het onderwerp. Estell en Rochelle hebben onderzoek gedaan naar de invloed van het razend snel groeiende aantal Airbnb’s in Amsterdam en gekeken naar de invloed op de economie, de inwoners en de gemeente. Ook hebben zij zelf 1 nacht in een Airbnb doorgebracht. Hun presentatie eindigde met een prachtig filmverslag van hun ervaringen.