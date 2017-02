Akoestische avonden: Topweekend!

Aalsmeer – Een heel groot succes mogen de (voorheen) Akoestische Avonden in Bacchus genoemd worden. Vrijdag 27 januari diverse leuke en speciale optredens in het volle culturele café en zaterdag 28 januari moest zelfs ‘nee’ gezegd worden bij de deur. Er stond een lange rij buiten om Bacchus in te mogen. Al voor aanvang werd gezegd vooral op tijd te komen, want het zou wel eens druk kunnen worden. Geen woord gelogen, zo blijkt. Sommige zijn teleurgesteld naar huis gegaan, anderen hebben enige tijd geduldig gewacht tot er plek zou zijn. De trekpleister zaterdag was wel de Hobo String Band, in originele bezetting. Slechts enkele mailtjes over en weer en een oefenavond waren genoeg om het vijftal, na zeker zeven of acht jaar niet met elkaar gespeeld te hebben, gezamenlijk op het podium te zien. Het publiek vond het geweldig en genoot zichtbaar. Ook de bandleden hebben een heel plezierige avond gehad. Het voelde vertrouwd en het enthousiasme van het publiek deed brede grijnzen toveren op de gezichten van Rob, Gerrit, Dick, Leen en Wil. Het was een kort, maar krachtig optreden en smaakt volgens het vijftal naar meer. Er wordt al gesproken over een tweede concert. Ook best een nostalgisch tintje had het optreden van The Whatts, eveneens een band die voor volle zalen heeft gezorgd in Aalsmeer en omstreken in de jaren tachtig/negentig en die sinds een kleine twee jaar weer met elkaar muziek maakt. André, George en Peter zijn de bandleden van weleer en in Bob op gitaar is een passend vierde bandlid gevonden.

De handen gingen zaterdagavond ook ‘dik’ op elkaar voor de gelegenheidsformatie Crazy met zangeres Kirsten Spaargaren. Haar vertolking van ‘Crazy’ van Adèle deed het geroezemoes in de zaal vervagen. Wat mooi! Complimenten verdienen ook gitarist Otto Cepella, het Aalsmeers Saxofoonkwartet en Ten Beers After, die voor een feestelijke afsluiting van het weekend vol muziek zorgde.

De (voorheen) Akoestische Avonden was er dit keer wel één van reünies houden, want de vrijdagavond werd afgesloten door de band Hasty Marriage met de broers Tas en de broers Bouwense. Het vijftal had na twaalf jaar besloten om maar weer eens bij elkaar te komen om te kijken of de muziek van toen er nog steeds inzit. Nou, dit zit wel goed. Een heerlijk optreden met een hoog rock-gehalte. Vrijdag kende een verrassende opening. ‘Op Maandag’ met Job, Jan-Willem en Wietske, die sinds kort als zangeres van zich laat horen. Zeker mee doorgaan, kreeg ze als advies.

Veel lof was er ook voor de jonge bands Wednesday en The Estate en dat muziek maken voor alle leeftijden is, bewezen de (oudere) heren van Blues 4, die op Bob Dylan songs trakteerden. Voor muziekminnend Aalsmeer weer een topweekend. In ere houden deze (voorheen) Akoestische Avonden!