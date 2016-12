Agora Group komt naar Aalsmeer

Aalsmeer - Het Belgische bedrijf Agora Group koopt ruim 12 duizend vierkante meter bouwgrond op het terrein van Royal FloraHolland in Oost. De nieuwbouw wordt deel van het nieuwe Green Trade Center (voorheen Cultra). De Agora Group realiseert hiermee de langgekoesterde wens om haar Nederlandse activiteiten te centraliseren en te versterken in Aalsmeer.

De Agora Group is een familiebedrijf en heeft filialen in België, Frankrijk, Italië en Nederland. Het bedrijf levert snijbloemen, planten en accessoires aan bloemisten en tuincentra. De marktontwikkelingen vragen om vakmanschap en efficiency. Om slagvaardig en professioneel haar verschillende klantsegmenten te blijven bedienen, positioneert de groep zich in het Green Trade Center en zal zij samen met de firma Dobbe investeren in en voor haar klanten. Met de nieuwbouw wil het bedrijf haar visie op de zogeheten cash and carry’s van de toekomst verder gestalte geven.

Pieter Foekens, manager vastgoed en verhuur Royal FloraHolland: “We zien dat de handel in bloemen en planten toeneemt en dat onze klanten meer ruimte nodig hebben. Om hierin te kunnen voorzien, stelt Royal FloraHolland in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg gronden beschikbaar aan klanten voor de bouw van eigen handelshuisvesting.”