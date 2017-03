Afsluiting N201 voor onderhoud aquaduct

Amstelland – De provincie Noord-Holland voert van 16 tot en met 19 maart onderhoud uit aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

De N201 wordt ter hoogte van het aquaduct over de Amsteldijk in Uithoorn afgesloten van donderdagavond 16 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 17 maart 06.00 uur. Het verkeer tussen de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen wordt omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196.

De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 17 maart 19.00 uur tot zaterdagochtend 18 maart 06.00 uur en van zaterdagavond 18 maart 19.00 uur tot zondagochtend 19 maart 06.00 uur. Het verkeer op de N201 tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer wordt met gele borden omgeleid.

Werkzaamheden