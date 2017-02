Actie moorkoppen voor KiKa van start!

Aalsmeer – De Müller ’s Multi Moorkop actie is maandag 6 februari van start gegaan. Zes dagen lang wordt geprobeerd zoveel mogelijk moorkoppen te verkopen, waarbij van iedere MM-moorkop 50 eurocent wordt gedoneerd aan KiKa, stichting Kinderen Kankervrij. Het is alweer het vijfde jaar dat deze actie gehouden wordt. Bedrijven is gevraagd ‘steentjes’ te kopen om een gezamenlijke traktatie te doen aan alle 2760 medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, alle 350 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum en al het personeel van de afdeling kinderoncologie van zowel de VU als het AMC.

De actie kon ook dit keer rekenen op grote waardering van het bedrijfsleven. De ‘steentjes’ waren in snel tempo verkocht. Zelfs medewerkers in ziekenhuis Amstelland konden maandag ‘happen’ in een overheerlijke moorkop, net als de bewoners van de zorgcentra in Aalsmeer, cliënten van Ons Tweede Thuis en de medewerkers en patiënten in de Ronald McDonald huizen in Amsterdam.

Uiteraard kunnen ook particulieren een steentje bijdragen. Gewoon door naar de winkel te gaan en enkele overheerlijke moorkoppen te kopen. Het leukste is dan natuurlijk om een dierbare vriend of een geliefd familielid te trakteren, maar zelf smullen mag uiteraard ook. Van iedere moorkop is tot slot 50 eurocent voor KiKa. Ga snel naar de winkel van Ab Müller aan de Stationsweg 5 of bestel via www.abmuller.nl. De actie voor KiKa loopt tot en met aanstaande zaterdag 11 februari. Eet ze!