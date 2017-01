Actie politie ‘keuren zonder bekeuren’

Uithoorn – Maandag 9 januari starten de meeste (middelbare) scholen weer. De politie Aalsmeer Uithoorn geeft eigenaren van (electrische) scooters, snorfietsen en brommers de kans om het nieuwe jaar goed en zonder kosten te maken te beginnen. Op zaterdag 7 januari wordt tussen 16.00 en 18.00 uur de actie ‘keuren zonder bekeuren’ gehouden bij het politiebureau aan de Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn.

De constructiesnelheid wordt gemeten en de snorfiets, scooter of brommer wordt gecontroleerd op de verplichte inrichtingseisen. Er zullen geen bekeuringen gegeven worden! Na de ‘keuring’ weet de eigenaar of hij/zij boete vrij verder kan rijden of dat een voertuig gerepareerd dient te worden.

Later in het jaar wordt deze actie gehouden in Aalsmeer, bij het politiebureau aan de Dreef.

Deelname aan de actie geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade, die door de rollenbank of door agenten aan de snorfiets, brommer of scooter wordt toegebracht, is voor eigen rekening.

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn