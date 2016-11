Actie ‘Ik val op’ voor fietsers

Aalsmeer – Het is weer zaterdag en dat betekent voor veel jongeren gezellig uit. Wie in eigen dorp het weekend gaat vieren, neemt veelal de fiets. En dat is prima, maar is de fiets ook voorzien van goede verlichting? Zeker met regen zijn fietsers voor automobilisten moeilijk te zien. De gemeente en de politie zijn de actie ‘Hoe val jij op in het donker?’ gestart: Laat zien hoe je opvalt in het donker en maak kans op bioscoopkaartjes of een dinerbon.

Aan jongeren wordt gevraagd hun fiets zo opvallend mogelijk verlicht te maken. Hoe, maakt niet uit, als jouw fiets meer opvalt. Maak een foto en plaats deze op instagram, facebook of twitter met #ikvalopinaalsmeer. De jongere met de opvallendste inzending wint twee bioscoopkaartjes of een dinerbon. De actie duurt tot eind november.

Binnenkort gaat wethouder Ad Verburg van verkeer bij een drukke fietsroute fietslichtjes uitdelen aan jongeren die zonder licht fietsen. De politie zal bij het zien van rijden zonder licht minder mild optreden. Er zijn diverse controles gehouden en waarschuwingen gegeven, nu gaan boetes uitgeschreven worden. Als de fietsverlichting niet op orde is, wordt een bekeuring gegeven van 55 euro.

Oeps, zonde van het geld. Het is tot slot heel simpel om goede verlichting te hebben. Losse lampjes zijn in diverse winkels verkrijgbaar. Dus, bespaar de boete en zorg dat je opvalt. Wel zo veilig ook voor alle mede-weggebruikers. Dit geldt overigens ook voor volwassenen. Ook door deze leeftijdsgroep wordt best nonchalant omgesprongen met fietsverlichting.