ACOV brengt de Messiah van Händel

Aalsmeer - Op zaterdag 12 november voert de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV) onder leiding van dirigent Danny Nooteboom de Messiah van Georg Friedrich Händel uit in de Bloemhof aan de Hornweg 187. Aanvang is 20.00 uur. De tekst voor de Messiah werd door Charles Jennens geschreven: een groot aantal losse, korte teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Daarmee verschilt het werk van dat wat doorgaans een oratorium wordt genoemd: een afgeronde Bijbelse vertelling op muziek gezet.

Het werk is opgesplitst in drie delen: de profetieën in het Oude Testament met de verkondiging van de Messias, zijn dood, de opstanding en de hemelvaart en zijn wederkomst en heerschappij. Händel had slechts 24 dagen nodig om het werk te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. De eerste uitvoering was op 13 april 1742. Het stuk was een groot succes. Een jaar later werd de Messiah ook in Londen (Covent Garden) uitgevoerd. Händel heeft een enorme erfenis aan composities achtergelaten: 42 opera’s, 29 oratoria en meer dan 120 cantates, trio’s en duetten.

Aan het concert op 12 november wordt meegewerkt door Merel van Geest (sopraan), Merlijn Runia (mezzosopraan), Adrian Fernandes (tenor), Marlijn Zwitserlood (bariton), Sander van den Houten (orgel) en het begeleidingsorkest Strijklicht. Kaarten voor het concert zijn te koop bij de leden van het koor, Boekhuis in de Zijdstraat, Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg, voor aanvang aan de zaal of via de website waar uitgebreide informatie te vinden is: www.acov.nl.