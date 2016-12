Aansluiting Aalsmeer bij ‘Ongehinderd’

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat de gemeente zo toegankelijk mogelijk is voor mensen met een beperking. In dat kader is onderzocht of het wenselijk is dat Aalsmeer zich aansluit bij ‘Ongehinderd’. Op basis van de resultaten hebben de bestuurders besloten Aalsmeer aan te sluiten bij ‘Ongehinderd’. Met de Ongehinderd app en website kan iedereen op ieder moment van de dag checken of een locatie waar hij of zij naar toe wil in Aalsmeer voor hem of haar toegankelijk is.

De organisatie ‘Ongehinderd’ heeft het college laten weten dat zij niet meteen kunnen starten in Aalsmeer, omdat op dit moment meerdere gemeenten zich hebben aangemeld. De organisatie maakt momenteel een planning wanner zij en in welke gemeente kunnen toetsen. De verwachting is dat ‘Ongehinderd’ in het voorjaar van 2017 gebouwen kunnen toetsen in Aalsmeer.

Voor aanvang van dit bezoek zal de gemeente alle ondernemers in Aalsmeer attenderen op het toetsmoment. Ondernemers kunnen, indien zij dit zelf willen, er voor kiezen hun bedrijf ook te laten toetsen.

De verwachting is dat in de loop van 2017 de website en app gelanceerd kunnen worden. Meer weten over de organisatie Ongehinderd? Kijk dan op www.ongehinderd.nl.

Foto: Zwembad De Waterlelie is toegankelijk voor mensen met een beperking, in ieder geval voor rolstoelgebruikers. Mensen die moeilijk ter been zijn kunnen zich in een rolstoel van de parkeerplaats naar de ingang laten brengen. Een service van de medewerkers van ESA en dankzij een bijdrage (de rolstoel) van de Mike Multi Foundation.