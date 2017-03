Aalsmeer – Op woensdag 15 maart rond half zeven in de ochtend heeft een aanrijding met dodelijke afloop plaats gevonden op de N201, nabij de kruising met de Legmeerdijk. Volgens een woordvoerder van de politie stak iemand de N201 over. Dit werd te laat gezien door een automobilist. De persoon is geschept door het voertuig en ter plekke overleden.

De N201 en de Legmeerdijk zijn enkele uren afgesloten geweest. Inmiddels zijn de wegen weer open. De politie heeft het ongeval in onderzoek.

Foto: Marco Carels