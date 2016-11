Aanmelden voor Verkiezingsavond

Aalsmeer - De aanmelding om aanwezig te zijn bij verkiezingsavond voor Onderneming en Starter van het Jaar op donderdag 17 november is van start gegaan. De eerste aanmeldingen van ondernemers voor deze feestelijke prijsuitreiking stromen al binnen. Tijdens deze feestelijke avond zullen twee prijzen worden uitgereikt. Het gaat om de prijzen Onderneming van het Jaar en de Starter van het Jaar. Deze feestavond is ook dit jaar weer in Studio’s Aalsmeer aan de van Cleeffkade 15. Ron Leegwater van Rabobank Regio Schiphol zal de avond vol entertainment presenteren. Belangstellenden zijn vanaf half 8 van harte welkom op deze netwerkavond voor Ondernemers.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “De bedrijven zij twee maal door een vakkundige jury bezocht. De spanning stijgt. Op de avond zelf zullen de winnaars pas bekend worden gemaakt. Er zitten weer hele mooie bedrijven en dus goede kandidaten voor de overwinning bij. We verwachten net als vorig jaar heel veel aanmeldingen voor deze netwerkavond voor ondernemers. Heel ondernemend Aalsmeer wil hierbij aanwezig zijn.”

Waardering voor ondernemers

Na het succes van afgelopen jaren wil het College van B&W samen met de initiatiefnemers van dit evenement, Ondernemend Aalsmeer, Rabobank Regio Aalsmeer en Flynth adviseurs, opnieuw hun waardering laten blijken aan de Aalsmeerse ondernemers. De kandidaten voor Ondernemer van het Jaar zijn Bouquetnet, Judith Keessen Fotografie, Cor Millenaar BV, Loogman Tanken en Wassen en Restaurant Oh. De kandidaten voor Starter van het Jaar zijn na de voorronde Budget Broodjes, Restaurant de Dorpshoek en Bar-Bistro Joseph aan de Poel. De jury bestaat uit burgemeester Jeroen Nobel, wethouder Economische Zaken Ad Verburg, John Jansen (ATP), Els Avontuur (Rabobank Regio Schiphol), Debbie Borst (Flynth), Mariska Foppen (Waterdrinker Aalsmeer), Marco van Zijverden (Dutch Flower Group), Esther Gouwerok (Gouwerok) en Tom de Vries (Koninklijke De Vries).

Programma

Tussen 19.30 en 20.00 uur is de ontvangst in een feestelijke ambiance. Tussen 20.00 en 22.00 uur vindt de bekendmaking plaats van de winnaars. Tussen 22.00 en 24.00 uur is de feestelijke afsluiting van de avond met achtergrondmuziek, gelegenheid tot napraten en netwerken. Mis het niet en meld u meteen aan voor de feestelijke prijsuitreiking via www.OvhJ-aalsmeer.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang! De toegang is gratis.

Foto: De winnaars van Onderneming en Starter van het Jaar van de vorige editie en wethouder Economische Zaken Ad Verburg (Editie 2012 en 2014).