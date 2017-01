Aanmelden voor Oranje Fonds

Aalsmeer – Alle verenigingen en stichtingen van Nederland kunnen zich vanaf vandaag weer aanmelden voor de Oranje Fonds Collecte. Deze wordt dit jaar in de week van 6 tot en met 10 juni gehouden. Het is de derde keer dat het Oranje Fonds deze collecte landelijk organiseert. En elk jaar groeit het aantal deelnemers en daardoor ook de opbrengst. Honderd procent van de opbrengst gaat naar initiatieven die Nederland mooier en socialer maken. Aanmelden kan via www.oranjefonds.nl/collecte. De collecteweek levert de deelnemende lokale initiatieven niet alleen geld, maar ook extra aandacht op. Het geeft deelnemende organisaties de mogelijkheid te laten zien hoe belangrijk zij zijn voor velen. Denk aan het buurthuis waar mensen die in een sociaal isolement zitten altijd terecht kunnen, de sportclub waar men elkaar iedere week treft en het zorgcentrum waar mensen met een beperking een dagbesteding vinden.

Elke euro goed besteed

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waar gecollecteerd is. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Elke euro uit de collectebussen wordt besteed aan sociale initiatieven. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Deelnemen

Alle stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een eigen bankrekening hebben en de opbrengst besteden in Nederland kunnen deelnemen aan de collecte. In 2016 is in 1.099 collectegebieden gecollecteerd met een totaalopbrengst van 585.412,55 euro.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Foto: Oranje Fonds, Jeannette Schols