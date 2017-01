Aanmelden Jantje Beton Loterij

Streek – Buitenspelen is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Zo speelt 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buiten. En 80% van de kinderen beweegt onvoldoende. Daarom ondersteunt Jantje Beton scholen om geld op te halen tijdens de Loterij voor buitenspelen tijdens en na schooltijd. Scholen mogen de helft van de opbrengst van de verkochte loten besteden aan het schoolplein en buitenactiviteiten. Met de andere helft ondersteunen de scholen buitenspeelprojecten van Jantje Beton. Zo komen jaarlijkse zo’n 70.000 leerlingen van scholen samen met Jantje Beton in actie voor meer buitenspelen!

Buitenspelen is gezond, het geeft energie en het levert ook nog eens een positieve bijdrage aan het concentratievermogen en de leerprestaties. Jantje Beton zet kinderen daarom graag spelenderwijs in beweging. Het schoolplein biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek dus!

Ondersteuning scholen

In de afgelopen 20 jaar hebben duizenden scholen met de opbrengst hun buitenspeelmaterialen aangeschaft, speeltoestellen op kunnen knappen en extra voorzieningen op het plein aangebracht. Jantje Beton roept ouders, leerkrachten of anderszins betrokkenen op, hun basisschool te wijzen op de Loterij. Met de opbrengst van de Loterij kunnen basisscholen veel doen: het schoolplein opknappen, een avontuurlijk schoolreisje organiseren of nieuwe buitenspeelmaterialen en -toestellen, zoals een duikelrek of klimtoestel, aanschaffen.

Iedere basisschool kan deelnemen aan de Loterij (van 17 tot en met 31 mei en van 13 tot en met 27 september). Scholen kunnen zich aanmelden viawww.jantjebeton.nl/loterij. Van ieder verkocht lot gaat er 1,50 euro naar de school en 1,50 euro naar Jantje Beton.

Foto: ©Jantje Beton