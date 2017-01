Aanhoudingen na inbraakmelding

Aalsmeer – Afgelopen weekend hebben er meerdere inbraken en pogingen tot inbraak plaatsgevonden in het grensgebied van Aalsmeer en Amstelveen nabij het Amsterdamse Bos. Zondag 22 januari heeft de politie in de avond twee mannen aangehouden na wederom een inbraakmelding.

De politie onderzoekt nu of recente inbraken in de omgeving van de Oosteinderweg, Legmeerdijk en Bovenkerk aan deze mannen te linken zijn en vragen hierbij hulp van inwoners.

Heeft u afgelopen weekend in genoemd gebied verdachte personen zien rondstruinen? Heeft u een signalement? Of voertuigkenmerken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn