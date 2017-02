Aangepast sporten met Unieksporten

Regio – Het Noord-Hollandse aangepastsporten.info van Sportservice Noord-Holland is per 15 februari aangesloten bij Unieksporten.nl. Deze website is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport en geeft een overzicht van het landelijke aanbod voor de aangepaste sporter. Hierin kon het aanbod van de Noord-Hollandse gemeenten natuurlijk niet ontbreken. Sportservice Haarlemmermeer blijft in de regio het aanspreekpunt voor het aangepast sporten.

Hoe werkt Uniek Sporten?

Uniek Sporten bestaat uit een app en de website www.unieksporten.nl waar je op criteria als soort beperking(en), plaats en sport kan zoeken. Het aanbod is van sportaanbieders die ook aanbod voor mensen met een beperking hebben of van gespecialiseerde sportaanbieders. Op de website vind je ook lokale informatie en regelgeving van gemeentes. Sportservice Noord-Holland heeft de laatste maanden samen met sportaanbieders in Haarlemmermeer het actuele lokale aanbod van aangepast sporten toegevoegd aan de website Uniek Sporten.

Naast de basisinformatie kun je op de website ook terecht voor bijvoorbeeld aangepast vervoer, aanbod van maatjes als begeleider en financiële tegemoetkomingen voor sporten met een beperking.

Persoonlijk advies

Hoewel de website aangepastsporten.info verdwijnt, kun je nog steeds bij Sportservice Haarlemmermeer terecht voor een gratis persoonlijk sportadvies van de specialist aangepast sporten Wout Werker. Samen gaan jullie op zoek naar een sportieve activiteit bij jou in de buurt, passend bij jouw beperking.

Nieuw aanbod?

Ook voor ondersteuning van verenigingen met een aangepast sportaanbod blijft Wout Werker het aanspreekpunt. Ben jij geïnspireerd door het aanbod op de website van Uniek Sporten of kun je hulp gebruiken bij het opzetten van nieuw of bestaand sport- en beweegaanbod? Neem dan direct contact met hem op via 023 557 59 37 en wwerker@sportservicehaarlemmermeer.nl.