‘Aan Tafel’ nu in de Burgerzaal

Aalsmeer - Een van de toppers van de Kunstroute, het project Aan Tafel met De Kunstploeg is vanaf vandaag, dinsdag 11 oktober, te zien in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Daar blijft het maar liefst een maand te zien. Dus iedereen die in het weekend van de Kunstroute niet in de gelegenheid was, heeft nu alsnog een kans om dit opmerkelijke community-kunstwerk te zien. Het is een compliment voor de 250 deelnemers die hiervoor elk een bord met lievelingseten kleide en beschilderde. Voor de Kunstroute leverde dat een spraakmakende tafel van ruim 60 meter op in de oude boomgaard aan de Uiterweg waar De Kunstploeg gehuisvest is.

Er is van alles te zien, een boterham met een gebakken eitje met kaas, een overheerlijke hamburger en een appelpunt met veel slagroom, sushsi, eten uit Syrië en Afghanistan, pizza’s, schalen met drop en noem het maar op. Het is de Nederlandse en de internationale keuken die samenkomt op de tafels van De Kunstploeg en daarmee ‘De smaak van Aalsmeer’ laat zien. Ook bij dit project ging het er in allereerste instantie om dat de drempel om mee te doen laag was en dat er plezier gemaakt werd.

Verder heeft De Kunstploeg als doel om generaties met elkaar te verbinden en dat groepen die elkaar normaal gesproken niet gemakkelijk tegenkomen samenwerken aan iets moois. Kunst is daarbij het voertuig, aldus De Kunstploeg. Zo werkten er ouderen van gebouw Irene mee, maar ook kinderen van de basisscholen De Hoeksteen. De Graankorrel en De Jozefschool. De mensen van Ons Tweede Thuis en de jonge vluchtelingen mogen ook niet vergeten worden en dan al die Vrije Kleiers, individueel of in groepjes het maakte niet uit. De resultaten bleken keer op keer verrassend. En dat resultaat is nu een maand lang te zien in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Natuurlijk wel alleen tussen kantooruren of bij openbare vergaderingen.