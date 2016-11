Aalsmeers succes op NK Bonaken

Aalsmeer/Leimuiden – Ronald Strik uit Koudekerk aan den Rijn is Nederlands kampioen Bonaken geworden. In een spannende finale zegevierde Struik zaterdag voor Arnold van Bruggen uit Aalsmeer die tweede werd. Ton van Daal uit Baarn derde en Arno van der Zwet uit Roelofarendsveen vierde. De hoogst genoteerde vrouw was Agnes van Berkel uit Roelofarendsveen, ze werd twaalfde.

Het zeventiende NK Bonaken is afgelopen zaterdag 5 november gehouden bij Café Keijzer in Leimuiden. Het NK telde dit jaar 100 deelnemers uit heel Nederland.

Sinds 2003 is de organisatie van het NK in handen van de stichting Bonaken Nederland, die zich richt op de bevordering van de Bonaaksport in de meest ruime zin van het woord. Kijk voor meer informatie: www.bonaken.nl.

Foto: Van links naar rechts Agnes van Berkel (12e), Arnold van Bruggen (2), Ronald Struik (1) en Ton van Daal (3). Foto: Stichting Bonaken Nederland.