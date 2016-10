Aalsmeers kanon in Rijksmuseum?

Aalsmeer - Het Rijksmuseum combineert schilderijen en voorwerpen die met elkaar te maken hebben. Een voorbeeld daarvan inspireerde Jan Willem de Wijn tot een verhaal over een scheepskanon dat onder het schilderij ‘Slag op het Haarlemmermeer’ (Cornelis Vroom, 1629) staat tentoongesteld. Hij vermoedt dat het schip met dit kanon (een draaibas) waarschijnlijk niet in deze zeeslag van 1573 is gezonken, maar dit kanon kon wel eens aan boord van een Aalsmeers schip hebben gestaan… Dit verhaal staat in de nieuwe Oud Nuus, het magazine van de stichting Oud Aalsmeer dat deze week verschijnt,

Water en groen

Het verhaal over het Haarlemmermeer in 1573 krijgt gezelschap van twee andere artikelen die zich op het water afspelen. Henk van Leeuwen beschrijft een eeuw rondvaarten in Aalsmeer en met name op de Westeinderplassen aan de hand van een poster uit 1916. En Jan Willem de Wijn gaat in op veerman Moleman van het Schinkelveer die begin vorige eeuw door de vliegers van de KLM op handen gedragen werd. Want hij zorgde er met z’n roeibootje voor dat ze hun vliegtuig op het oude Schiphol konden halen. Drie andere artikelen behandelen aspecten van de tuinbouw in Aalsmeer.

De nieuwe Oud Nuus is verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels en kost 5 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) bedraagt slechts 18,50 euro. Penningmeester Annigje Leighton-van Leeuwen is bereikbaar onder 0297- 323553.