Aalsmeerder wint EK Jeu de Boules

Aalsmeer - Het EK veteranen kampioenschap Jeu de Boules is van 18 tot 20 oktober gehouden in Monaco. Het team uit Nederland is EK winnaar geworden! Er deden totaal 28 landen mee. Nederland versloeg Luxemburg in de finale met liefst 13-2.

Leden van het Nederlandse team zijn Bert van Dijk (PUB Badhoevedorp). Martin Bakker (Le Biberon Leeuwarden) en Aalsmeerder Henry Calvetti (PUK, Haarlem). Coach is Rajen Koebeer uit Badhoevedorp.

Het is de eerste internationale titel voor Nederland in deze sport, die veelal wordt gezien als een ‘lolletje’. Er zijn echter in Nederland meer dan 150 verenigingen met meer dan 20.000 licentiehouders ofwel professionele Jeu de Boules spelers. Eén daarvan woont in Aalsmeer en mag zich Europees kampioen noemen. Geweldig en gefeliciteerd Henry Calvetti.

Jeu de Boules is overigens een sport voor alle leeftijden, jong en oud. Van 28 tot 30 oktober wordt in Monaco het EK kampioenschap voor de jeugd gehouden.

Foto: Een warm welkom thuis met een felicitatie en bloemen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Van links naar rechts: Meep Poel (begeleider NJBB), Henry Calvetti uit Aalsmeer, Bert van Dijk, Martin Bakker en Rajen Koebeer.