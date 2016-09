Aalsmeer wordt op de foto gezet

Aalsmeer - De gemeente laat jaarlijks streetviewfoto’s maken met speciaal uitgeruste voertuigen. Medewerkers van de gemeente Amsterdam doen dit voor Aalsmeer. De komende maanden worden deze foto’s gemaakt vanaf de openbare weg, zodat alle straten goed in beeld worden gebracht.

De gemeente gebruikt de foto’s voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Afgelopen donderdag 29 september reed de wagen met camera door het Centrum, maar waarom de chauffeur nou tegen het verkeer in de Schoolstraat in reed… Het is goed gedaan, er was enige ergernis, maar ook wel weer begrip (vreemdeling zeker).