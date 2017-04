Aalsmeer in de ban van handbal

Aalsmeer – Het Jac. Stammes handbaltoernooi heeft afgelopen zaterdag 15 en zondag 16 april plaatsgevonden. Nagenoeg de hele landelijke jeugdtop was hierbij aanwezig. In totaal 72 teams streden in 7 categorieën om de hoogste eer. Zaterdag waren er wedstrijden in vier sporthallen, naast Aalsmeer en Kudelstaart ook in Amstelveen, en zondag stond in het teken van de winnaarspoules, de middenpoules, de verliezerspoules en natuurlijk de finalewedstrijden. De jongens en meiden van FIQAS Aalsmeer hebben prima gepresteerd. De Dames A en de Jongens C wisten kampioen te worden en de D-jeugd mocht brons in ontvangst nemen.

Twee keer winst Heren 2

In de eredivisie was er ook handbal. De Heren 2 van FIQAS moesten zelfs twee keer aantreden. De wedstrijden vonden zowel zaterdag 15 als maandag 17 april plaats in de ‘eigen’ Bloemhof. Zaterdag was Houten de tegenstander en van deze ploeg werd met mooie cijfers gewonnen: 32-24. Maandag kwam OCI Lions op bezoek en deze ploeg is eveneens met een nederlaag naar huis gestuurd. FIQAS wist met duidelijke cijfers te winnen: 37-24.

Zondag Heren 1

Aanstaande zondag 23 april wacht opnieuw een spannende handbalwedstrijd. Heren 1 van FIQAS speelt in de halve finale tegen Kras Volendam. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur in De Bloemhof aan de Hornweg en aangeraden wordt niet te lang te wachten met het kopen van kaarten voor dit spektakel, want dat wordt het zeker! Een week later, op zaterdag 29 april, gaan de Heren 1 naar Volendam voor de tegenwedstrijd. Deze start om 19.00 uur en uiteraard is Aalsmeerse aanmoediging van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl. Actiefoto Heren 2.