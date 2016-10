Aalsmeer Flower Cup voor 22ste keer

Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart wordt sporthal De Bloemhof weer omgetoverd tot een topsporthal vol bloemen, voor een van de grootste internationale trampolinewedstrijden ter wereld: de Aalsmeer Flower Cup. Het is alweer de 22ste keer dat dit internationale toernooi georganiseerd wordt. Ook aankomende editie kan de organisatie weer rekenen op veel belangstelling, met meer dan driehonderd deelnemers van over de hele wereld.

Vrijwilligers

De Aalsmeer Flower Cup wordt om het jaar georganiseerd door de stichting Aalsmeer Flower Cup, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Het stichtingsbestuur en de verschillende organisatiecommissies bestaan geheel uit vrijwilligers, die zich hard inzetten om de trampolinesport te promoten en Aalsmeer internationaal op de kaart te zetten.

Sponsoren gezocht

De organisatie van een groot internationaal toernooi als de Aalsmeer Flower Cup kost veel geld. Om deelname uit de hele wereld mogelijk te maken, worden de kosten echter zo laag mogelijk gehouden. De kosten van het toernooi kunnen dan ook niet met het inschrijfgeld worden gedekt. Dankzij een groot aantal sponsoren in financiële en materiële zin, lukt het echter al 42 jaar om de wedstrijd te organiseren. Ook deze editie is de organisatie weer op zoek naar bedrijven en particulieren die dit fantastische toernooi willen steunen.

Meer weten over de sponsormogelijkheden en de voordelen die het kan opleveren? Neem dan contact met de organisatie via: sponsor@flowercup.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.flowercup.nl