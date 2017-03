Aalsmeer aardig voor de Voedselbank

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer is in 2017 haar vijfde jaar van bestaan ingegaan. Wekelijkse voedselhulp aan diegenen die dit nodig hebben, blijft noodzakelijk. Wel is het aantal klanten ten opzichte van een jaar geleden gedaald van bijna 60 naar ongeveer 30. Dat is goed nieuws! Aantrekkende economie, consequent toepassen van de regels en beter verwijzen zijn waarschijnlijk de oorzaken. Ook helpt het dat de gemeente is actief bij het begeleiden van mensen die onder de armoedegrens moeten leven.

De Voedselbank kan haar werk alleen maar doen dankzij de donaties in geld en voedsel van leveranciers, supermarkten, ondernemingen, kerken, scholen en particulieren. Wekelijks worden er spullen opgehaald bij supermarkten en een vleeswarenfabriek. Ook mag de Voedselbank overgebleven boeketten ophalen bij bloemenexporteur Bloominess. Voedselbank Aalsmeer is waarschijnlijk de enige Voedselbank waar de klanten bijna wekelijks een bloemetje krijgen! En dat wordt erg gewaardeerd, want als je al geen geld hebt voor eten…

En nog wat voorbeelden van donaties waarmee klanten en bestuur van de Voedselbank de laatste weken mee verrast werden: Begin februari werden er 35 doosjes moorkoppen bezorgd vanuit de actie van banketbakkerij Muller die geschonken waren door de firma Waterdrinker. De jeugd van Samen op Weg gemeente de Spil verkocht fruitpakketjes ten bate van het eigen jeugdwerk. Een pakketje doneren aan de Voedselbank mocht ook en dit leverde 60 pakketjes fruit op voor de klanten. De kinderen van de Chr. Geref. Kerk maakten vorige week cadeautjes van hun favoriete broodbeleg en kwamen dit brengen voor de kinderen van klanten van de Voedselbank. Kinderen van de Antoniusschool verkopen momenteel huis aan huis in Kudelstaart pakketjes stroopwafels. De opbrengst van de actie is voor de Voedselbank.

De Voedselbank is erg blij met de steun van de samenleving in Aalsmeer en Kudelstaart. Steeds blijkt dat veel mensen de Voedselbank een warm hart toedragen.