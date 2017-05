9e Keer gedichten op Boomkwekerskerkhof

Aalsmeer – Het is een prettige traditie geworden om in de eerste drie weekeinden van september gedichten te kunnen lezen op het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg.

De ‘gedichtentuin’ wordt alweer voor de negende keer georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Een wandeling in eigen tempo van gedachten langs de geestgronden van dichters uit Aalsmeer en omgeving. Dit jaar is het thema ‘Vlucht’.

Vanwege het formaat op de standaards mag het gedicht niet langer zijn dan 14 regels, aangeleverd in Garamond 24, regelafstand 1. Elke regel bevat niet meer dan 47 letters inclusief spaties. Stuur poëzie in via Haremakerjcp@hetnet.nl of naar Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer. De uiterste inleverdatum is 16 juli.