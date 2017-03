8e Vriendenconcert De Marconisten

Leimuiden – Op zaterdag 25 maart organiseert Shantykoor De Marconisten voor liefhebbers van Shanty- en zeemansliederen haar jaarlijkse vriendenconcert. Dit concert, alweer de 8e op rij, vindt plaats in kerkelijk centrum De Ontmoeting aan de Dorpsstraat 51 in Leimuiden. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in zaal De Ontmoeting voor een feestelijke avond met de Marconisten, met veel bekende shantyliederen, maar ook speciale aandacht voor nieuwe nummers, die de afgelopen tijd door het koor zijn ingestudeerd. De zaal is open vanaf 19.30 uur, terwijl het concert om 20.15 uur van start gaat.

De toegangsprijs is 7,50 euro per persoon inclusief een kop koffie. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Vijg&Olijf, Dorpsplein 21 te Leimuiden of telefonisch te bestellen via tel. 06-13945018. Eventueel ook te koop aan de ingang van de zaal.

Net als voorgaande jaren is er ook een tombola met prachtige prijzen, waarvoor in de pauze loten gekocht kunnen worden.

Op deze avond zijn uiteraard ook de Cd’s van de Marconisten verkrijgbaar voor 10 euro per CD: wellicht een mooi cadeau om iemand mee te verrassen?