80-Jarige gewond na aanrijding

Kudelstaart - Dinsdag 8 november rond kwart voor negen in de ochtend heeft een aanrijding met letsel plaatsgevonden op de Bilderdammerweg. Een 80 jarige inwoner reed vanaf de Gravin Aleidstraat naar de Graaf Willemlaan om richting de Bilderdammerweg te gaan. De bestuurder is hier frontaal in botsing gekomen met de bus van Connexxion. Hij is met onbekend letsel naar ziekenhuis Amstelland vervoerd. De auto van de 80 jarige had forse blikschade en een afgebroken linker voorwiel. De chauffeur en de passagiers in de bus kwamen met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

Volkswagen gestolen

Iets anders, maar wel heel belangrijk, zeker voor de eigenaar: In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november is vanaf de parkeerplaats van het hotel aan de Oosteinderweg een Volkswagen Tiguan met buitenlands kenteken (PB-EM-62) gestolen. De auto is wit van kleur. De diefstal heeft tussen zes uur ‘s avonds en half zeven in de ochtend plaatsgevonden. Iets van de diefstal gezien of de auto ergens zien staan of rijden? De politie hoort het graag via 0900-8844.