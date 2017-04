Acht jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Het was zaterdag 8 april een prachtige, zonnige dag. Toch wist Aalsmeers Harmonie de Doopsgezinde kerk vol te krijgen voor het jaarlijkse jubilarissenconcert. Liefst acht jubilarissen werden in het zonnetje gezet bij de muziekvereniging. De acht zijn al vele jaren lid van Aalsmeers Harmonie, variërend van 12,5 tot 50 jaar.

De jubilarissen hadden ieder een muziekstuk mogen kiezen wat zij graag wilden spelen. Het leverde een gevarieerd concert op met een afwisselend programma. Zo klonk onder andere de mars ‘Stars and Stripes forever’, ‘The Phantom of the Opera’ en ‘Twinkling Flutes’. De huldiging van de jubilarissen vond plaats tussen de muziekpresentaties door.

Een heel gezellige en speciale middag, waarvan de presentatie in handen was van dirigent Maron Teerds. De acht jubilarissen kregen elk een prachtig boeket bloemen.

Foto: www.kicksfotos.nl